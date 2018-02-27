2018-02-27T01:22:39+03:00
В мире

Из Израиля ускоренно высылают граждан Украины

Иерусалим признал республику безопасной для жизни
Юлия ДИВЕЕВА
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Власти Иерусалима высылают украинских беженцев на родинуВласти Иерусалима высылают украинских беженцев на родинуФото: REUTERS
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Граждан Украины стали чаще депортировать из Израиля по ускоренной процедуре. Приехавших из Незалежной «разворачивают» прямо на паспортном контроле.

Причина в том, что израильские власти официально признали Украину безопасной страной, в которой нет военных действий, а многих беженцев из нее сочли самозванцами. Как пишет украинское издание «Вести», попасть в Израиль украинцам стало очень сложно, несмотря на отсутствие визового режима.

Дело в том, что граждане Незалежной под видом туристов и паломников приезжают нелегально работать. Управление по делам населения и миграции МВД Израиля в прошлом году в стране насчитало 70 тысяч нелегалов из бывших стран Советского Союза, и многие из них — украинцы. Они претендовали на статус беженцев.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что впервые за многие годы храм Гроба Господня в воскресенье закрылся в полдень на час в знак протеста против решения израильских властей обложить церкви налогами. Как оказалось, Христианские церкви задолжали Иерусалиму 650 миллионов шекелей (более 185 миллионов долларов) в качестве налога за принадлежащие им коммерческие площади.

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