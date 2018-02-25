В Иерусалиме Храм Гроба Господня закрыли из-за забастовки .

25 Февр. 18:05 2018-02-25T19:43:48+03:00

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Впервые за многие годы сегодня закрылся главный храм христианского мира - на первый раз с полудня до часу дня, но впереди более длительная забастовка в знак протеста против решения израильских властей обложить церкви налогами.

Церкви Иерусалима были свободны от налогов с седьмого века. С тех пор прошло много лет, но освобождение от налогов продержалось и при крестоносцах, и при мамелюках, и при оттоманах, и при англичанах, и под властью Израиля. И только сейчас все стало меняться. Власти Иерусалима решили обложить налогами имущество религиозных конфессий, где не проводятся службы. В этот список угодил и Храм Гроба Господня. По мнению чиновников, это скорее туристическое место, чем религиозное.

Такое решение вызвало немалое негодование. Сегодня главы трех иерусалимских церквей - Православный Патриарх, католический францисканский Хранитель Святой Земли и армянский патриарх - сделали заявление, осуждающее шаги израильских властей в отношении церквей. В знак протеста, говорится в заявлении, они пошли на беспрецедентный шаг и закрыли Храм Гроба Господня, он же Храм Воскресения.