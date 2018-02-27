2018-02-27T02:46:15+03:00
В мире

Новый президент ЮАР объявил о перестановках в правительстве

Сирил Рамапоса назначил своего соратника Дэвида Мабузу вице-президентом
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент ЮАР Сирил РамапосаПрезидент ЮАР Сирил РамапосаФото: REUTERS
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А перестановках в правительстве Южноафриканской Республики сообщил президент страны Сирил Рамапоса. Так на пост вице-президента он назначил своего заместителя в правящем «Африканском национальном конгрессе» (АНК) Дэвида Мабузу.

Министра иностранных дел Маите Нкоана-Машабане глава государства сделал ответственной за сельское хозяйство в стране, а на ее место назначил экс-министра жилищного строительства Линдиве Сисулу.

Национальный председатель АНК Гведе Манташе стал министром природных ресурсов, а бывший генеральный казначей партии Звели Мкизе – главой министерства кооперативного управления и по делам традиций, передает ТАСС.

Министерство высшего образования возглавит экс-министр науки и технологии Наледи Пандор, Минфин - Нхланхле Нене, Минэнерго - бывший министр в канцелярии президента Джефф Радебе. Экс-министр финансов Малуси Гигаба вернется в МВД.

В кабинет министров возвращены критики предшественника Рамапоса Джейкоба Зумы. Так Правин Гордан получил пост министра государственных предприятий, Дэрек Хэнеком - пост министра туризма, а Блейд Нзиманде - министра транспорта.

Как писал сайт kp.ru, Джейкоб Зума 15 февраля сообщил, что уходит в отставку. Глава государства в начале своей речи отметил, что вопрос о его увольнении должен решать парламент страны, но он не станет ждать импичмента.

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