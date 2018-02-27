Эстонские солдаты отказались петь на марше про убийство русских

СЕГОДНЯ 05:10 2018-02-27T05:13:27+03:00

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Солдаты-срочники эстонской армии отказались петь песню «Лесных братьев», которая содержит призыв убивать русских. Об этом рассказал директор правозащитного центра "Китеж" Мстислав Русаков.

Ранее на сайте его организации была опубликована информация о том, что якобы в одной из военных частей в Эстонии в качестве строевой песни солдат заставляют учить "Песню лесных братьев" – националистических формирований, которые вели борьбу против советской власти на территории прибалтийских республик СССР — Литвы, Латвии и Эстонии.

"Китеж" сообщил, что солдаты-срочники отказались маршировать под эту песню, и теперь боятся, что из за это накажут. Правозащитники направили в Минобороны страны и канцлеру права и уполномоченной по равноправию запрос, с просьбой разобраться, сообщает сайт центра.

Как передавал сайт "Комсомольской правды", 10 февраля Таллин и Москва на погранпункте Койдула обменялись осужденными за шпионаж гражданами. Как выяснилось, приговоренного в Эстонии к пяти годам тюрьмы гражданина России Артема Зинченко обменяли на Райво Суси, осужденного в нашей стране за шпионаж.