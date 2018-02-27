2018-02-27T14:27:45+03:00
Политика

Митингующие у Верховной рады забросали камнями полицейских, есть раненные

От «каменного дождя» националистов пострадало деcять правоохранителей [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Столкновения протестующих и сотрудников полиции у стен Верховной Рады в январе 2018 года.Столкновения протестующих и сотрудников полиции у стен Верховной Рады в январе 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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27 февраля перед Верховной радой проишли беспорядки. Протестующие пытались прорваться в здание украинского парламента. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов пришлось не сладко. Митингующие забросали нацполицейских камнями и коктейлями Молотова. В результате столкновений десять полицейских получили ранения и были спешно госпитализированы.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», советник министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в произошедшем недавно выдворенного из страны экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили.

«Только что перед Верховной радой преступной организацией «Рух новых сил» Саакашвили была организована провокация: они выкатили шины, пытались их поджечь. Когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни», — заявил Геращенко.

В ответ на заявление Геращенко Саакашвили отверг всяческую причастность его сторонников к происходящему у стен украинского парламента. «Это голословные обвинения. ни я, ни «Рух новых сил» никакого отношения к сегодняшней акции перед радой не имеем», - написал политик в Facebook.

Столкновения под Радой: пострадали два правоохранителя, 9 человек задержаны.

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