Митингующие у Верховной рады забросали камнями полицейских, есть раненные

СЕГОДНЯ 14:27 2018-02-27T14:27:45+03:00

Столкновения протестующих и сотрудников полиции у стен Верховной Рады в январе 2018 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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27 февраля перед Верховной радой проишли беспорядки. Протестующие пытались прорваться в здание украинского парламента. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов пришлось не сладко. Митингующие забросали нацполицейских камнями и коктейлями Молотова. В результате столкновений десять полицейских получили ранения и были спешно госпитализированы.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», советник министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в произошедшем недавно выдворенного из страны экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили.

«Только что перед Верховной радой преступной организацией «Рух новых сил» Саакашвили была организована провокация: они выкатили шины, пытались их поджечь. Когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни», — заявил Геращенко.

В ответ на заявление Геращенко Саакашвили отверг всяческую причастность его сторонников к происходящему у стен украинского парламента. «Это голословные обвинения. ни я, ни «Рух новых сил» никакого отношения к сегодняшней акции перед радой не имеем», - написал политик в Facebook.