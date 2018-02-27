Митингующие у Верховной рады забросали камнями полицейских, есть раненные
27 февраля перед Верховной радой проишли беспорядки. Протестующие пытались прорваться в здание украинского парламента. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов пришлось не сладко. Митингующие забросали нацполицейских камнями и коктейлями Молотова. В результате столкновений десять полицейских получили ранения и были спешно госпитализированы.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», советник министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в произошедшем недавно выдворенного из страны экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили.
«Только что перед Верховной радой преступной организацией «Рух новых сил» Саакашвили была организована провокация: они выкатили шины, пытались их поджечь. Когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни», — заявил Геращенко.
В ответ на заявление Геращенко Саакашвили отверг всяческую причастность его сторонников к происходящему у стен украинского парламента. «Это голословные обвинения. ни я, ни «Рух новых сил» никакого отношения к сегодняшней акции перед радой не имеем», - написал политик в Facebook.
Столкновения под Радой: пострадали два правоохранителя, 9 человек задержаны.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»