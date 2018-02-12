Саакашвили депортировали из Украины в Польшу

12 Февр. 2018 2018-02-12T23:23:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 12 февраля, в украинских СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили уже вылетел из киевского аэропорта Борисполь в Польшу.

По некоторым данным, лайнер с лидером «Руха новых сил» на борту отправился в путь около 17:00 мск. «Саакашвили уже вылетел в Польшу. Политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени (17:00 мск)», - пишут местные СМИ.

А вскоре помощник главы Госпогранслужбы (ГПС) Украины Олег Слободян сообщил, что бывшего грузинского лидера действительно отправили в страну предыдущего пребывания, так как он «находился на территории незалежной незаконно». «Политик находился не территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл», - написал Слободян на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 12 февраля, депутат Верховной рады Юрий Деревянко сообщил, что экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» в Киеве. Позднее в МВД незалежной подтвердили эту информацию. Между тем адвокат бывшего одесского губернатора Павел Богомазов сразу предположил, что его клиента схватили, чтобы депортировать с украинской территории.