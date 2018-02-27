2018-02-27T15:07:14+03:00
В мире

Борис Джонсон: Применение Дамаском химоружия может спровоцировать военный ответ Великобритании

Глава МИД королевства подчеркнул, что Лондон перейдет к действиям только получив неопровержимые доказательства использования боевых отравляющих веществ сирийской армией
Денис СУХОВ
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Министр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонМинистр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
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Великобритания может поддержать военную операцию против сирийских правительственных войск, если будут получены неопровержимые доказательства применения Дамаском химического оружия. Об этом заявил глава МИД королевства Борис Джонсон.

В интервью BBC министр сам задался вопросом, оставит ли Запад безнаказанным применение химического оружия в Сирии. И сам же ответил, что Великобритания откликнется на призыв к действию, если «офис по запрещению применения химического оружия» (вероятно, ОЗХО) предоставит необходимые доказательства использования боевых отравляющих веществ.

«Если мы будем знать, что это произошло, и мы сможем это продемонстрировать, и если будут предложения к действию, где участие Великобритании может быть полезно, то тогда, я думаю, нам следует серьезно рассмотреть этот вопрос», - заявил министр.

Как сообщал сайт «КП», это не первый случай, когда запад грозит Дамаску военными решениями. Ранее представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не исключает возможность применения силы против сирийской правительственной армии в случае, если заподозрят ее в применении химоружия.

В частности, именно такими соображениями США оправдывали удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе «Шайрат» в апреле 2017 года.

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