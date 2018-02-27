Стало известно о самочувствии упавшего в обморок украинского министра

27 Февр. 15:21 2018-02-27T15:21:14+03:00

Ранее глава Мининформполитики незалежной потерял сознание во время своего выступления на форуме в Киеве

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Во вторник, 27 февраля, стало известно о состоянии упавшего в обморок министра информационной политики Украины Юрия Стеця. По словам его помощника, в настоящее время политик чувствует себя нормально.

«С министром сейчас все в порядке», - сказал помощник главы ведомства. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, действительно ли Юрий Стець потерял сознание на форуме в Киеве. «Мы не можем это комментировать. Присылайте официальный запрос», - добавил собеседник украинских СМИ.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на форуме в Киеве министр информационной политики незалежной Юрий Стець упал в обморок. Так закончилось его выступление, в ходе которого он критиковал Россию. После этого ведущая мероприятия извинилась за инцидент, пояснив, что глава Мининформполитики Украины болен.