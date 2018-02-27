Жертвами аномальных морозов во Франции стали три человека

27 Февр. 16:00 2018-02-27T16:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Франции жертвами аномальных морозов стали три человека без определенного места жительства. Необычайно холодная погода установилась практически на территории всей страны.

По информации агентства AFP, погибшие бездомные — 35-летний летний житель города Валанс (департамент Дром), 62-летний мужчина из департамента Ивелин, а также 53-летний житель коммуны Грези-сюр-Экс (департаменте Савойя).

В понедельник на востоке и севере Франции температура воздуха опускалась до -10 градусов, в парижском регионе, на побережье Ла-Манша и Атлантики, а также на юго-западе страны столбили термометров опускались до отметки 7 градусов ниже нуля.

По данным экстренных служб, на территории континентальной Франции объявлен повышенный уровень метеорологической тревоги. В 68 департаментах страны работает план по защите бездомных «Большой холод»: открыто более пяти тысяч дополнительных мест в ночлежках. На улицах городов дежурят усиленные патрули полиции и общественных организаций.

Ожидается, что самыми холодными днями станут вторник и среда, а потепление придет не ранее начала следующей недели. Нынешние февральские морозы стали самыми сильными с 2005 года.

Как сообщал ранее сайт «КП», аномальные холода пришли на территорию практически всех стран Старого Света. Необычайные снегопады прошли в Испании и Италии, парализовав движение городского транспорта и работу железных дорог. Улицы европейских городов опустели, многие учебные заведения вынужденно приостановили работу.