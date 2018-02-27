Жертвами аномальных морозов во Франции стали три человека
Во Франции жертвами аномальных морозов стали три человека без определенного места жительства. Необычайно холодная погода установилась практически на территории всей страны.
По информации агентства AFP, погибшие бездомные — 35-летний летний житель города Валанс (департамент Дром), 62-летний мужчина из департамента Ивелин, а также 53-летний житель коммуны Грези-сюр-Экс (департаменте Савойя).
В понедельник на востоке и севере Франции температура воздуха опускалась до -10 градусов, в парижском регионе, на побережье Ла-Манша и Атлантики, а также на юго-западе страны столбили термометров опускались до отметки 7 градусов ниже нуля.
По данным экстренных служб, на территории континентальной Франции объявлен повышенный уровень метеорологической тревоги. В 68 департаментах страны работает план по защите бездомных «Большой холод»: открыто более пяти тысяч дополнительных мест в ночлежках. На улицах городов дежурят усиленные патрули полиции и общественных организаций.
Ожидается, что самыми холодными днями станут вторник и среда, а потепление придет не ранее начала следующей недели. Нынешние февральские морозы стали самыми сильными с 2005 года.
Как сообщал ранее сайт «КП», аномальные холода пришли на территорию практически всех стран Старого Света. Необычайные снегопады прошли в Испании и Италии, парализовав движение городского транспорта и работу железных дорог. Улицы европейских городов опустели, многие учебные заведения вынужденно приостановили работу.