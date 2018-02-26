В Рим пришли аномальные морозы из Сибири
Теперь Рим - не только вечный, но и замёрзший город. Впервые за 6 лет в столице Италии выпал обильный снег. Местами снежный покров достиг 3-4 сантиметров! Для Рима это очень редкое явление. Последний раз подобное итальянцы наблюдали в 2012 году.
Между тем, аномальный холод в столицу Италии пришёл из Сибири. Его принёс ледяной ветер «Буран». По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 27 февраля, мороз в Риме усилится до 9 градусов!
В связи с непогодой в Вечном городе на 2 дня - 26 и 27 февраля - закрыли все школы и детсады. Не работает также и половина вузов.
Аномальный мороз коснулся и футбольных болельщиков. Им уже объявили, что матч «Ювентус — Атланта» в Турине отложен. Причиной тому проблемы с игровым полем, которое полностью засыпало снегом.
Аномальный мороз в Риме будет держаться до 1 марта.Фото: REUTERS
Во многих регионах Италии объявлен жёлтый уровень опасности.
Как вам достопримечательности Рима под снегом?Фото: REUTERS
Тем временем, синоптики обещают постепенное улучшение погоды уже с 1 дня весны.
Рим - замёрзший город.Впервые за 6 лет в Риме выпал обильный снег. Аномальный холод в Вечный город пришёл из Сибири. Взгляните, как необычно выглядят под белым покрывалом античные руины.