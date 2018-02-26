2018-02-26T15:12:28+03:00
В мире

В Рим пришли аномальные морозы из Сибири

Из-за холода и снегопада в Вечном городе закрыли детсады и школы [видео]
Вера КОН
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Зато туристы в Риме довольны: они могут сделать необычные снимки заснеженных руин.Зато туристы в Риме довольны: они могут сделать необычные снимки заснеженных руин.Фото: REUTERS
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Теперь Рим - не только вечный, но и замёрзший город. Впервые за 6 лет в столице Италии выпал обильный снег. Местами снежный покров достиг 3-4 сантиметров! Для Рима это очень редкое явление. Последний раз подобное итальянцы наблюдали в 2012 году.

Между тем, аномальный холод в столицу Италии пришёл из Сибири. Его принёс ледяной ветер «Буран». По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 27 февраля, мороз в Риме усилится до 9 градусов!

В связи с непогодой в Вечном городе на 2 дня - 26 и 27 февраля - закрыли все школы и детсады. Не работает также и половина вузов.

Аномальный мороз коснулся и футбольных болельщиков. Им уже объявили, что матч «Ювентус — Атланта» в Турине отложен. Причиной тому проблемы с игровым полем, которое полностью засыпало снегом.

Аномальный мороз в Риме будет держаться до 1 марта. Фото: REUTERS

Аномальный мороз в Риме будет держаться до 1 марта.Фото: REUTERS

Во многих регионах Италии объявлен жёлтый уровень опасности.

Как вам достопримечательности Рима под снегом? Фото: REUTERS

Как вам достопримечательности Рима под снегом?Фото: REUTERS

Тем временем, синоптики обещают постепенное улучшение погоды уже с 1 дня весны.

Рим - замёрзший город.Впервые за 6 лет в Риме выпал обильный снег. Аномальный холод в Вечный город пришёл из Сибири. Взгляните, как необычно выглядят под белым покрывалом античные руины.

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