2018-02-27T12:39:20+03:00
Происшествия

Европа замерзает: жуткие морозы уже унесли жизнь десяти человек

Аномальные холода буквально сковали Старый свет, дороги замело, не ходят поезда, не работают аэропорты [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Сильный снегопад в Риме парализовал жизнь города: власти отменили занятия в школах и временно закрыли детские сады.Сильный снегопад в Риме парализовал жизнь города: власти отменили занятия в школах и временно закрыли детские сады.Фото: REUTERS
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В странах Европы продолжают хозяйничать лютые морозы. Так, в Великобритании действует «янтарный» уровень погодной опасности. Метровые сугробы стали причиной отмены сотен поездов и десятков авиарейсов в стране. Количество автоаварий возросло на столько, что многие шоссе в королевстве пришлось закрыть для движения.

Только самые отважные велосипедисты способны передвигаться в такую снежную погоду. На фото - снегопад в Копенгагене. Фото: REUTERS

Только самые отважные велосипедисты способны передвигаться в такую снежную погоду. На фото - снегопад в Копенгагене.Фото: REUTERS

Франция страдает ничуть не меньше. Снег выпал и на побережье Франции, на Лазурном берегу снег шел на протяжении шести часов. В результате похолодания, с легкой руки местных журналистов названного "Москва-Париж" введен в действие план "мороз". Несмотря на принимаемые меры во Франции жертвами холода уже стали три человека. Кроме того, за последние три дня от холодов скончались четверо жителей Польши и трое в Литве.

Жителям Рима теперь не обязательно уезжать в Альпы, чтобы скатиться с горы на санках. Фото: REUTERS

Жителям Рима теперь не обязательно уезжать в Альпы, чтобы скатиться с горы на санках.Фото: REUTERS

В снегу Италия и Испания. В обеих странах введен чрезвычайный уровень погодной опасности. В Риме и Неаполе уже второй день не работают детсады и школы. На улицах пусто. Городской транспорт ходит с серьезными перебоями. Поезда приходят с опозданиями. Тысячи пассажиров часами не могут покинуть поезда, застрявших на путях где из-за мороза, а где из-за снега.

А районе Альп зафиксирован абсолютный морозный минимум для этих мест. Накануне, в горном массиве Монте-Роза и на горном пике Монблан температура составила -35 градусов по Цельсию.

Морозные узоры на озере возле швейцарского Берна. Фото: REUTERS

Морозные узоры на озере возле швейцарского Берна.Фото: REUTERS

Рим - замёрзший город.Впервые за 6 лет в Риме выпал обильный снег. Аномальный холод в Вечный город пришёл из Сибири. Взгляните, как необычно выглядят под белым покрывалом античные руины.

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