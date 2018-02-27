Глава МИД Франции обсудил с Лавровым принятую Совбезом ООН резолюцию по Сирии

27 Февр. 16:01 2018-02-27T16:01:58+03:00

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, состоявшейся ранее во вторник, 27 февраля. По словам дипломата, в ходе этой встречи он говорил с главой МИД РФ о принятой Советом Безопасности (СБ) ООН резолюции о гуманитарной паузе в Сирии.

«Мы говорили о конкретном выполнении резолюции 2401. За эту резолюцию мы проголосовали также вместе в Совбезе ООН. Это нам позволяет заложить базу для гуманитарного затишья в течение 30 дней, которые позволят нам провести сюда гуманитарную помощь, обеспечить эвакуацию раненых», - сказал Ле Дриан.

При этом он уточнил, что обсуждал с Лавровым, «как данное перемирие будет воплощено», а также «как сделать так, чтобы оно нашло свое конкретное преломление», передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу СБ всемирной организации принял резолюцию о перемирии в Сирии. А вскоре после этого министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о том, что с 27 февраля в Восточной Гуте вступила в действие гуманитарная пауза, введение которой и предполагает одобренный Совбезом документ.