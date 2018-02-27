2018-02-27T16:01:58+03:00
Политика

Глава МИД Франции обсудил с Лавровым принятую Совбезом ООН резолюцию по Сирии

Встреча министров двух стран состоялась во вторник, 27 февраля
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле ДрианМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле ДрианФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, состоявшейся ранее во вторник, 27 февраля. По словам дипломата, в ходе этой встречи он говорил с главой МИД РФ о принятой Советом Безопасности (СБ) ООН резолюции о гуманитарной паузе в Сирии.

«Мы говорили о конкретном выполнении резолюции 2401. За эту резолюцию мы проголосовали также вместе в Совбезе ООН. Это нам позволяет заложить базу для гуманитарного затишья в течение 30 дней, которые позволят нам провести сюда гуманитарную помощь, обеспечить эвакуацию раненых», - сказал Ле Дриан.

При этом он уточнил, что обсуждал с Лавровым, «как данное перемирие будет воплощено», а также «как сделать так, чтобы оно нашло свое конкретное преломление», передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу СБ всемирной организации принял резолюцию о перемирии в Сирии. А вскоре после этого министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о том, что с 27 февраля в Восточной Гуте вступила в действие гуманитарная пауза, введение которой и предполагает одобренный Совбезом документ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В США 11 военнослужащим базы стало плохо после вскрытия конверта
В Госдуме предлагают ввести единые требования для ручной клади
Глава Минобрнауки высказалась за сокращение количества школьных олимпиад
Храм Гроба Господня откроют после трехдневной забастовки
В Москве двое пожарных погибли при тушении квартиры многоэтажки
В России состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты
Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета
Умер режиссер трех фильмов бондианы Льюис Гилберт
WADA подтвердило запрет на спортивные чемпионаты в России
Посол РФ в Великобритании призвал Лондон повлиять на боевиков в Сирии
СМИ: Российскую премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» перенесли на 3 мая
В Вашингтоне торжественно открыли площадь Бориса Немцова
СМИ: Трамп выбрал главу президентской предвыборной кампании 2020 года
Сбой на Арбатско-Покровской линии метро ликвидировали
Власти Калифорнии разрешили испытание беспилотных автомобилей без водителя в салоне
На Украине ушел из жизни легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин
Российский центр примирения: Боевики воспользовались гуманитарной паузой в Восточной Гуте для наступления
Собаки победили хозяина в скоростном поедании лапши
Руководство ФРС США намерено продолжать постепенное увеличение процентной ставки
Киевский суд отказался отстранить от должности одесского мэра