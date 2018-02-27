2018-02-27T11:39:22+03:00
Политика

Россия открывает гуманитарный коридор в Восточной Гуте

За время 30-дневного перемирия планируется провести эвакуацию больных и раненых, а также доставить гумпомощь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В последнее время обстрелы Восточной Гуты только усилилисьВ последнее время обстрелы Восточной Гуты только усилилисьФото: REUTERS
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В сирийской Восточной Гуте вступила в действие гуманитарная пауза, введение которой было единогласно одобрено Советом Безопасности ООН. Такое заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"По поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля с 9:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) ежедневно вводится гуманитарная пауза", - сказал глава Минобороны в ходе выступления на заседании коллегии ведомства.

Он сообщил, что в рамках 30-дневного перемирия Россия открывает в пригороде Дамаска гуманитарный коридор, который будет обеспечивать безопасный проход местных жителей, эвакуацию пострадавших и доставку вещей первой необходимости.

По словам Шойгу, целесообразно было бы организовать подобные маршруты и для вывода беженцев из района Эт-Танфа и сирийского лагеря Рукбан, который находится под контролем США. Это бы позволила мирным гражданам спокойно вернуться в свои дома и приступить к налаживаю быта и мирной жизни.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что обстановка в подконтрольной террористам Восточной Гуте в последнее время обострилась. Отказ отдельных группировок присоединиться к перемирию привел к кризису в гуманитарной сфере.

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