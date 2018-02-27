СМИ: Трамп выбрал главу президентской предвыборной кампании 2020 года

27 Февр. 21:31 2018-02-27T21:34:00+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп выбрал главу своей президентской предвыборной кампании 2020 года — его штабом будет руководить бывший советник по цифровым технологиям Брэд Парскейл.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление штаба кампании Трампа, который продолжает работать в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

Напомним, после своего избрания на президентский пост, Трамп неоднократно подтверждал, что намерен переизбраться в 2020-м. Агентство отмечает, что многие бывшие соратники серьезно разочаровали главу государства, в том числе бывший глава кампании Пол Манафорт и экс-советник президента Стивен Бэннон. Теперь американский лидер будет еще больше внимания уделять личной преданности своих помощников, считает издание.

В этой части Брэд Парскейл является идеальным кандидатом на должность главы штаба — он очень близок к семье Трампа, в том числе к сыновьям президента и его зятю, Джареду Кушнеру. В кампании 2016 года Парскейл отвечал за цифровую часть и показал себя с самой лучшей стороны — ему удалось мобилизовать сторонников республиканца через соцсети и увеличить уровень онлайн-пожертвований.

«Парскейл пользуется полным доверием нашей семьи и является идеальным человеком для того, чтобы быть у руля кампании», - подчеркнул в заявлении средний сын президента Эрик Трамп.