2018-02-27T23:23:19+03:00
Спорт

WADA подтвердило запрет на спортивные чемпионаты в России

РФ не может претендовать на проведение у себя международных соревнований до восстановления РУСАДА
Юлия ДИВЕЕВА
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WADA введет запрет на международные соревнования в РФ, если РУСАДА не реабилитирует себяWADA введет запрет на международные соревнования в РФ, если РУСАДА не реабилитирует себяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С первого апреля Россия лишается права подавать заявки на проведение международных спортивных чемпионатов на своей территории, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах. Эту информацию журналистам подтвердил менеджер Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюранд.

По его словам, решение принято в соответствии с изменениями, внесенными в кодекс агентства, которые были утверждены советом учредителей WADA в ноябре 2017 года. В соответствии с поправками международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только у тех стран, «где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу», передает РИА Новости.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в случае, если с 1 апреля запрет вступит в силу, под него попадет российский этап «Формулы-1» в Сочи, шахматные турниры и любые крупные соревнования, которые захочет провести у себя Россия. Чемпионат мира по футболу 2018 года, тем не менее, состоится в РФ.

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