Посол РФ в Великобритании: Москву не устраивает риторика Джонсона

СЕГОДНЯ 07:57 2018-02-28T07:57:17+03:00

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Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что Москву не устраивают заявления главы британского МИД Бориса Джонсона об ответственности, которую РФ якобы несет за обстановку в Сирии. Об этом российский дипломат сказал по итогам встречи в британском внешнеполитическом ведомстве с заместителем главы Аланом Данканом.

"Главное внимание было уделено ситуации в Сирии, выполнению резолюции (СБ ООН) 2401. Мы прямо сказали британской стороне, что совершенно не удовлетворены заявлениями, которые делаются министром иностранных дел (Борисом Джонсоном) в парламенте в плане возложения всей вины за гуманитарную ситуацию на Россию и другие страны", - сказал Яковенко.

Он отметил, что на прошедшей встрече он призвал МИД Британии использовать свое влияние на стороны конфликта в Сирии для обеспечения режима прекращения огня.

"Я прямо сказал господину Дункану: что британская сторона может сделать для того, чтобы помочь соблюдению режима прекращения огня?"- добавил Яковенко, передает ТАСС.

Встреча Яковенко и Дункана прошла через два дня после того, как СБ ООН принял резолюцию 2401 с требованием всем сторонам "без промедления прекратить столкновения" в Сирии для доставки гуманитарной помощи.