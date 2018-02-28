2018-02-28T07:57:17+03:00
Политика

Посол РФ в Великобритании: Москву не устраивает риторика Джонсона

Глава британского МИД возложил на Россию ответственность за ситуацию в Сирии
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Глава МИД Великобритании Борис ДжонсонГлава МИД Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что Москву не устраивают заявления главы британского МИД Бориса Джонсона об ответственности, которую РФ якобы несет за обстановку в Сирии. Об этом российский дипломат сказал по итогам встречи в британском внешнеполитическом ведомстве с заместителем главы Аланом Данканом.

"Главное внимание было уделено ситуации в Сирии, выполнению резолюции (СБ ООН) 2401. Мы прямо сказали британской стороне, что совершенно не удовлетворены заявлениями, которые делаются министром иностранных дел (Борисом Джонсоном) в парламенте в плане возложения всей вины за гуманитарную ситуацию на Россию и другие страны", - сказал Яковенко.

Он отметил, что на прошедшей встрече он призвал МИД Британии использовать свое влияние на стороны конфликта в Сирии для обеспечения режима прекращения огня.

"Я прямо сказал господину Дункану: что британская сторона может сделать для того, чтобы помочь соблюдению режима прекращения огня?"- добавил Яковенко, передает ТАСС.

Встреча Яковенко и Дункана прошла через два дня после того, как СБ ООН принял резолюцию 2401 с требованием всем сторонам "без промедления прекратить столкновения" в Сирии для доставки гуманитарной помощи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ узнали о том, что МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России
В Македонии состоялся митинг против переименования страны
Украинский закон о статусе русского языка признан неконституционным
Налоговая служба отчиталась о 20% росте поступлений в консолидированный бюджет РФ
Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран
Аваков рассказал о происхождении виллы на побережье Италии
Песков: Послание Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов
МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве
Алекс Лесли попросил политического убежища в США для себя и Насти Рыбки
Онищенко отверг идею наказания медсестер за подмену детей
Лавров: Военные США готовят Европу к применению тактического ядерного оружия против России
ВС США жалуются на то, что Россия мешает им доминировать
Песков пояснил причину срыва гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок
На юге Москвы мужчина начал стрельбу из своего окна
Рябков: "вбросы" по "кокаиновому делу" не имеют отношения к реальности
Режиссер «Стражей Галактики» шокировал поклонников фильма новостью о Груте
В Италии карабинер ранил свою жену и взял в заложники дочерей
Милонов потребует от Минкульта запретить экранизацию фильма «Лето» про Виктора Цоя
Россия опротестует запрет WADA на проведение крупных соревнований
Песков отверг связь между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Лесли и Рыбки
Лавров: террористов нельзя делить на «хороших» и «плохих»
Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка
Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты
Умер брат актера Фрунзика Мкртчяна