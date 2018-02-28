2018-02-28T09:35:54+03:00
В мире

В Белом доме заявили, что продолжат «жесткую» политику в отношении России

По словам официального представителя администрации США, Вашингтон будет предпринимать шаги для защиты от возможного вмешательства в выборы
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель Белого дома Сара СандерсОфициальный представитель Белого дома Сара СандерсФото: REUTERS
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Белый дом пообещал продолжать "жесткую" политику в отношении России, а также заявили, что будут принимать меры для защиты от вероятного вмешательства в выборы. Об этом сообщила официальный представитель администрации США Сара Сандерс.

"Мы продолжим жесткую (линию) в отношении России, как делали это и в первый год (работы администрации Трампа)", — сказала Сандерс.

Она отметила, что Белый дом "рассматривает ряд различных действий, чтобы предотвратить" приписываемое России вмешательство в американские выборы. По словам Сандерс, "президент Трамп жестче к России, чем его предшественник", передает ТАСС.

Напомним, конгресс США и ФБР проводят расследования по так называемому "российскому вмешательству" в выборы американского президента. Руководит расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер, который предъявил обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество" 13 гражданам РФ и трем компаниям. Кроме того, обвинения были предъявлены бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу. В России опровергают эти обвинения, называя их бездоказательными.

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