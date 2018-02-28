Эпидемия гриппа в Чехии унесла жизни 50 человек

СЕГОДНЯ 10:21 2018-02-28T10:21:32+03:00

Ожидается, что инфекция будет бушевать в стране еще несколько недель Фото: REUTERS

Именно столько умерших от заболевания было зафиксировано в течение трех недель

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В течение трех недель эпидемия гриппа в Чехии унесли жизни 50 человек. Такое заявление сделали в Государственном институте здравоохранения страны.

Известно, что 43 умерших были старше 60 лет, остальным было от 25 до 59 лет. Между тем, всего за этот период с серьезным течением заболевания в больницу поступили почти 200 человек.

Главный санитарный врач страны объявил о вспышке гриппа еще в начале февраля. Как правило, эпидемия сходит на нет за четыре-восемь недель. Ожидается, что грипп будет бушевать в Чехии еще около 14 дней.

"Мы полагаем, что на текущей неделе был достигнут максимум заболеваемости", - передает агентство CTK со ссылкой на институт здравоохранения.

Между тем, в прошлом году в больницу поступили более 300 человек с тяжелым гриппом, из них 114 погибли.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что вспышка данного инфекционного заболевания зафиксирована также в США, где только в зимний сезон от этого погибли 63 ребенка.