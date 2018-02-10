2018-02-10T13:19:38+03:00
В мире

Вспышка гриппа в США унесла жизни более 60 детей

Случаи заражения зафиксированы в 48 штатах
Денис СУХОВ
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Вспышка гриппа в США унесла жизни более 60 детейВспышка гриппа в США унесла жизни более 60 детейФото: REUTERS
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В США эпидемия гриппа охватила 48 штатов, при этом в течение зимнего сезона ее жертвами стали 63 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что только с 28 по 3 января от гриппа скончались 16 детей. При этом каждое 13-е обращение к врачу в тот же период было связано с симптомами этого вирусного заболевания.

Эпидемия затронула 48 штатов за исключением Орегона и Гавайев, число госпитализаций продолжает расти и достигло 59,9 человек на каждые 100 тысяч населения. Согласно пронозу центра, всего за сезон грипп может унести более 50 тысяч жизней.

Такие показатели близки к пандемии свиного гриппа в 2009 году. Американские врачи настоятельно рекомендуют населению делать прививки, начиная с 6-месячного возраста. В первую очередь в вакцинации нуждаются дети и пожилые люди, которые находятся в особой группе риска.

Как сообщал ранее сайт «КП», в январе власти 11 американских штатов были вынуждены отменить школьные занятия из-за эпидемии гриппа.

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