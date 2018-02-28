Купание в море признали опасным

28 Февр. 17:43 2018-02-28T17:43:54+03:00

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Купание в море увеличивает риск возникновения различных заболеваний. В частности, страдают органы слуха и пищеварения, заявили ученые из Эксетерского университета. Специалисты проанализировали личную информацию примерно 120 тысяч человек, которая содержалась в 19 докладах экспертов из Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, Дании и Норвегии, и установили взаимосвязь между купанием в море и различными недугами.

По словам ученых, угрозу для человека несут инфекционные микроорганизмы, которые попадают в морскую воду вместе со сточными водами. Именно эти микробы приводят к ряду заболеваний. В частности, у тех, кто имеет привычку часто купаться в море, в два раза чаще находят нарушения слуха. Более того, у них почти на 30 процентов увеличивается риск возникновения проблем с желудком и кишечником, передает сайт argumenti.ru.

Напомним, ранее ученые заявили о том, что алкогольная непереносимость развивается у человечества на генетическом уровне.