2018-02-22T19:37:13+03:00
Наука

Человечество в опасности: у нас на генетическом уровне развивается непереносимость алкоголя

Ученые обнаружили, что в процессе эволюции все больше распространения получают гены, вызывающие тяжелое похмелье после застолья
Ярослав КОРОБАТОВkpnauka
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Те люди, которые тяжело болеют по утрам с похмелья, редко становятся запойными алкоголиками. Уж очень дорогую цену приходится им платить за удовольствие раздавить бутылочку-другую.Те люди, которые тяжело болеют по утрам с похмелья, редко становятся запойными алкоголиками. Уж очень дорогую цену приходится им платить за удовольствие раздавить бутылочку-другую.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если вы бережете бутылку хорошего коньяка на черный день, то этот день уже настал. Ученые из Университета Пенсильвании Келси Джонсон и Бенджамин Войт решили проанализировать базу данных проекта «1000 геномов». Это одно из крупнейших международных исследований, целью которого было составление каталога генетических вариаций тысячи человек, представлявших 14 популяций Европы, Африки, Восточной Азии, Северной и Южной Америки.

Джонсон и Войт попробовали заглянуть в будущее человечество. Ведь мы, как вид, продолжаем эволюционировать. Изучая, какие мутации происходят с нашими генами, можно предположить, по какому пути пойдет дальнейшее развитие Homo Sapiens. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution.

Генетики обнаружили в общей сложности пять, так называемых «горячих точек», которые продолжают эволюционировать. Две из них связаны с фрагментами ДНК, которые достались нам в наследство от неандертальцев (от них мы получили гены, которые отвечают, в том числе, за депрессию и зависимость от табака). Еще одно изменение связано с развитием сопротивления организма к малярии - такие мутации отмечены в основном у африканских популяций. Другая локальная модификация связана с выработкой аминокислот у европейцев. И, наконец, пятая мутация касалась фермента алкогольдегидрогеназа (АДГ).

Это особая субстанция от, которой зависит скорость и степень опьянения человека, а так же его склонность к алкоголизму. Существует несколько форм АДГ. Некоторые из них помогают быстрее расщеплять спиртное, при этом содержание токсинов в крови резко увеличивается. Это приводит к негативной реакции на алкоголь: тошнота, рвота, слабость, головокружение и т.д. Те люди, которые тяжело болеют по утрам с похмелья, редко становятся запойными алкоголиками. Уж очень дорогую цену приходится им платить за удовольствие раздавить бутылочку-другую. И как раз генетические мутации в сторону «противоалкогольной» версии АДГ наблюдались сразу в 5 популяциях, представляющих 4 континента.

Авторы исследования предполагают, что распространению этой мутации помог естественный отбор, который имел место последнюю тысячу лет, когда люди активно стали налегать на спиртное. Смертность у алкоголиков выше, а их потомство оказывалось менее жизнеспособным, чем дети тех, кто так и не научился похмеляться по утрам.

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Еще писатель Сергей Довлатов провидчески восклицал: «О вреде алкоголя написаны тысячи книг. О его пользе — ни одной. Я считаю — зря.» Ученые из университета Калифорнии в Беркли восполнили этот досадный пробел. И совершили открытие, которое претендует на настоящую революцию в области науки о происхождении человеческой цивилизации! А все началось с того, что американские молекулярные генетики решили сообразить на семерых и изучить эволюцию фермента ADH4, который в нашем пищеварительном тракте отвечает за переваривание этилового спирта. (подробно)

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