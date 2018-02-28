Порошенко рассказал, как оплачивал свой отдых на Мальдивах

28 Февр. 18:39 2018-02-28T18:39:09+03:00

Украинский президент заверил, что никому не передавал своих полномочий на время отпуска и продолжал исполнять обязанности главы государства

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что провел январский отпуск на Мальдивах под своим собственным именем, и все время отдыха продолжал исполнять обязанности главы государства.

«Хочу очень твердо заявить: границу я пересекал по своей фамилии, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников»,- подчеркнул Порошенко в эфире украинских телеканалов.

Он также заверил, что оплатил отдых полностью из собственных средств со счета в украинском банке. Данный факт будет должным образом отражен в декларации, которую опубликуют в ближайшие три с половиной недели, добавил президент.

«На это не было потрачено ни копейки с украинского бюджета, все средства были задекларированы, с них были оплачены все налоги», - подчеркнул Порошенко.

Глава украинского государства отметил, что на время отпуска никому не передавал своих полномочий президента и верховного главнокомандующего, и в начале января продолжал исполнять свои обязанности в соответствии с конституцией страны.

Напомним, в январе в СМИ появилась информация о новогодних каникулах Порошенко, которые он провел на Мальдивских островах. Утверждалось, что с 1 по 8 января украинский лидер и девять сопровождающих его лиц элитно отдохнули на самой дорогой вилле курорта Owner's Villa. При этом президент зарегистрировался под именем Mr. Petro Incognito.

По подсчетам журналистов, недельный отпуск обошелся Порошенко примерно в полмиллиона долларов.