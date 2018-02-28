Появилось видео, как Собчак на дебатах окатила Жириновского водой

28 Февр. 21:51 2018-02-28T21:51:43+03:00

Собчак облила Жириновского водой во время дебатов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак матом во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1». Телеведущая в ответ облила политика водой.

Первый день дебатов кандидатов в президенты России обернулся скандалом между Собчак и Жириновским [видео]

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Появилось видео словесной перепалки между Ксенией Собчак и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, в ходе которого кандидат от от партии «Гражданская платформа» вылила на политика стакан с водой.

Инцидент случился во время выступления Сергея Бабурина. Лидер ЛДПР попытался перебить оппонента. В этот момент в спор политиков вмешалась Собчак и попросила Жириновского соблюдать регламент и дать высказаться Бабурину. На что тот резко одернул девушку.

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

Собчак не полезла за словом в карман и дерзко ответила политику."Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", - сказала с сарказмом кандидат от «Гражданской платформы».

В ответ Жириновский нецензурно высказался о телеведущей. Чтобы прервать поток оскорблений, Собчак вылила на противника стакан воды со словами, что «с удовольствием воспользуется его же методами». Успокоить кандидата в президенты попытался и Владимир Соловьев, но в итоге Жириновский успокоился сам, заявив, что «уже высказал все, что думает.

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