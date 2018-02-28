Появилось видео, как Собчак на дебатах окатила Жириновского водой
Собчак облила Жириновского водой во время дебатов.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак матом во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1». Телеведущая в ответ облила политика водой.
Появилось видео словесной перепалки между Ксенией Собчак и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, в ходе которого кандидат от от партии «Гражданская платформа» вылила на политика стакан с водой.
Инцидент случился во время выступления Сергея Бабурина. Лидер ЛДПР попытался перебить оппонента. В этот момент в спор политиков вмешалась Собчак и попросила Жириновского соблюдать регламент и дать высказаться Бабурину. На что тот резко одернул девушку.
"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.
Собчак не полезла за словом в карман и дерзко ответила политику."Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", - сказала с сарказмом кандидат от «Гражданской платформы».
В ответ Жириновский нецензурно высказался о телеведущей. Чтобы прервать поток оскорблений, Собчак вылила на противника стакан воды со словами, что «с удовольствием воспользуется его же методами». Успокоить кандидата в президенты попытался и Владимир Соловьев, но в итоге Жириновский успокоился сам, заявив, что «уже высказал все, что думает.
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