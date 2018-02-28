Ксения Собчак - "КП": «Я жду от Жириновского извинений и попрошу от него охрану»

28 Февр. 17:40 2018-03-01T02:16:46+03:00

Собчак облила Жириновского водой во время дебатов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак матом во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1». Телеведущая в ответ облила политика водой.

Ксения Анатольевна рассказала, что было после схватки с Владимиром Вольфовичем на телевидении [видео]

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Вот и поговорили кандидаты в президенты о будущем России. Владимир Жириновский назвал Ксению Собчак «проституткой и ****», а она в ответ облила его водой. И все это в прямом эфире, под прицелом десятков камер. После скандала «КП» позвонила Ксении Анатольевне, чтобы расспросить о случившемся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641422" frameborder="0"></iframe> Собчак требует охрану от жириновского.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак матом во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1». Телеведущая в ответ облила политика водой

- Мне кажется, что Жириновский специально участвует в этих выборах, чтобы превращать их в клоунаду, - поделилась с "Комсомолкой" Собчак. - Я жду извинений, что я буду общаться с неуравновешенным человеком. Это чревато для здоровья.

- Вас Жириновский после программы не обвинял в том, что вы его облили водой?

- Слушайте, я его могу обвинить в гораздо более серьезных вещах. Я его немного охолонула, окропила "святой водицей", чтобы ему полегчало. Мне кажется, он зашелся в психическом приступе.

- Как дальше будете с ним участвовать в дебатах?

- Не знаю, посмотрю сегодня вечером. Попрошу, чтобы Останкино предоставляло мне охрану от Жириновского. Или проверили его на бешенство. Ведь он может укусить в конце концов. Это заразно!

После скандала «КП» позвонила Ксении Анатольевне, чтобы расспросить о случившемсяФото: Олег ЗОЛОТО

ОТВЕТ ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО

Реакция Жириновского на скандал с Ксенией Собчак: «Манипуляторы превращают выборы в клоунаду»

После скандала пресс-служба рассказала «КП» о случившимся.

- Пятеро фейковых кандидатов, подключенных к кампании по выборам президента России (Собчак, Бабурин, Явлинский, Титов и Сурайкин), которые суммарно имеют меньший рейтинг, чем любой из троих лидеров гонки, продолжают с успехом срывать предвыборную работу основных конкурентов действующего президента, исполняя тем самым свое предназначение, - рассказали в пресс-службе. - Фиктивный кандидата Сергей Бабурин, который имитирует русского националиста, откусывая крохи голосов у главных оппонентов, беззастенчиво оболгал Владимира Жириновского, заявив, что тот якобы радовался расстрелу Верховного Совета РСФСР в 1993 году. Когда лидер ЛДПР ткнул в эту ложь и потребовал Бабурин объясниться, вновь подключилась Собчак. С ухмылкой она прокомментировала горячую полемику: «В вашем возрасте вредно так волноваться» и потребовала «прекратить балаган», обращаясь почему-то к Жириновскому, который лишь требовал прекратить лгать. Это типичные провокационные фразы или на современном сленге «троллинг», цель которых взбесить оппонента. Надо признать, это удалось.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

«ЗА МАТ ДОЛЖНЫ ОШТРАФОВАТЬ»

- Теоритически, за мат в эфире и оскорбления Собчак, Жириновского можно засудить, - поделился с «КП» известный адвокат Сергей Жорин. – Ксения может обратиться в суд. Должны быть проверки полиции, следствие. А по закону Жириновскому должны выписать штраф. Но это только теория. На деле у нас депутаты над законом. Вот Милонов – что не слово, то экстремизм. Но его никто не трогает. И Жириновский, сколько я себя помню, у нас неприкасаемый.

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