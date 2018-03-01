Exxon Mobil объявила о выходе из совместных с «Роснефтью» проектов

СЕГОДНЯ 04:00 2018-03-01T04:28:06+03:00

Exxon Mobil заявила о выходе из совместных с "Роснефтью" проектов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания отказалась от сотрудничества в поисках нефти из-за антироссийских санкций США и ЕС

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Американская нефтяная корпорация Exxon Mobil объявила о выходе из совместных с российской компанией «Роснефть» проектов из-за санкций, введенных против нашей страны Соединенными Штатами и Евросоюзом. Об этом говорится в ежегодном отчете Exxon Mobil, направленном 28 февраля в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

«В конце 2017 года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Корпорация ожидает, что официально начнёт вывод в 2018 году», - говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что это решение «приведет к чистым убыткам» в размере 200 миллионов долларов, но Exxon Mobil вынуждена «выполнять все требования законодательства, правила и нормы».

Уточняется, что в 2013 и 2014 годах американская корпорация и «Роснефть» создали несколько различных структур для геологоразведочных и научно-исследовательских работ, однако после того, как во второй половине прошлого года Вашингтон «законодательно закрепил и расширил санкции против России», Exxon Mobil предпочла отказаться от совместных поисков нефтяных месторождений.

Минувшим летом Минфин США оштрафовал Exxon Mobil за нарушение антироссийских санкций на сумму в два миллиона долларов, напоминает ТАСС.