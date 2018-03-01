2018-03-01T04:28:06+03:00
Экономика

Exxon Mobil объявила о выходе из совместных с «Роснефтью» проектов

Американская компания отказалась от сотрудничества в поисках нефти из-за антироссийских санкций США и ЕС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Exxon Mobil заявила о выходе из совместных с "Роснефтью" проектовExxon Mobil заявила о выходе из совместных с "Роснефтью" проектовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американская нефтяная корпорация Exxon Mobil объявила о выходе из совместных с российской компанией «Роснефть» проектов из-за санкций, введенных против нашей страны Соединенными Штатами и Евросоюзом. Об этом говорится в ежегодном отчете Exxon Mobil, направленном 28 февраля в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

«В конце 2017 года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Корпорация ожидает, что официально начнёт вывод в 2018 году», - говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что это решение «приведет к чистым убыткам» в размере 200 миллионов долларов, но Exxon Mobil вынуждена «выполнять все требования законодательства, правила и нормы».

Уточняется, что в 2013 и 2014 годах американская корпорация и «Роснефть» создали несколько различных структур для геологоразведочных и научно-исследовательских работ, однако после того, как во второй половине прошлого года Вашингтон «законодательно закрепил и расширил санкции против России», Exxon Mobil предпочла отказаться от совместных поисков нефтяных месторождений.

Минувшим летом Минфин США оштрафовал Exxon Mobil за нарушение антироссийских санкций на сумму в два миллиона долларов, напоминает ТАСС.

Еще больше материалов по теме: «Торговая война с Россией»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Силуанов: президент просил правительство обеспечить рост экономики в 3,7-3,8%
Пушков: демонстрация новейших вооружений не означает подготовку к войне
Силуанов: новое оружие не потребовало увеличения расходов на оборону
Более 470 человек эвакуированы из-за пожара в московской школе
Путин заявил, что майские указы 2012 года помогли выполнению амбициозных задач в стране
Эксперт рассказал о задачах новейшего российского лазерного комплекса
Российский фильм «Лед» покажут в Китае на 25 тысячах экранов
Путин: США развернули пять крейсеров и 30 эсминцев у берегов России
Путин: Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность
Пушков назвал два источника кризиса между Россией и Советом Европы
Дочь Назарбаева: «Русский язык в Казахстане никто не отменял»
За два дня 13 картин Пикассо ушли к одному покупателю
В Госдуме опровергли информацию о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ
Аэропорт Женевы был временно закрыт из-за морозов и снегопадов
Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде
Памфилова не услышала в послании Путина Федеральному собранию агитации
В Нью-Йорке выплатят 180 тысяч долларов трем женщинам, снявшим хиджабы
ЦБ исключит 1200 бизнесменов из «черного списка»
Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности
Путин о новом оружии: нас никто не слушал - послушайте сейчас
Путин: таких героев, как офицер Филипов, у других стран не будет никогда
Путин назвал "героев нашего времени"
Путин о новейшем оружии России: ничего мы не нарушаем
Путин: российское сверхзвуковое оружие практически неуязвимо
Патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram