Путин: таких героев, как офицер Филипов, у других стран не будет никогда

СЕГОДНЯ 14:10 2018-03-01T14:10:20+03:00

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Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, рассказал о российской армии и новых разработках в области вооружений. При этом он отметил, что сердцем армии являются офицеры.

«Уже сегодня можно с полным основанием заявить: в России создана высокотехнологичная армия. И сердце ее — преданный офицерский корпус», - сказал Путин.

Он пояснил, что среди российских офицеров есть настоящие герои.

«Техника рано или поздно появится у всех стран, у России она уже есть, и это не так важно. А вот таких героев как погибший в Сирии офицер Филипов — у других стран таких военных не будет никогда», - подчеркнул Путин. Эти слова в зале встретили овацией, а также собравшиеся встали со своих мест.

Напомним, летчик Роман Филипов управлял самолетом Су-25, который был подбит боевиками в Сирии. Пилот смог катапультироваться, но на земле вступил в неравный бой с террористами. В итоге он подорвал себя гранатой, чтоб не попасть в плен к противнику. . Ему было присуждено звание Героя России посмертно.