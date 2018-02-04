Летчик сбитого в Сирии Су-25 погиб как герой, отстреливаясь от террористов

4 Февр. 2018 2018-02-04T12:26:16+03:00

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Верить до последнего не хотелось, хотя на многочисленных видеороликах все было четко видно. Это действительно Су-25, по нему действительно запускают ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса, горит подбитый двигатель, летчик катапультируется... Но почему самолет летел так низко? Российские ВКС стараются работать на высотах, которые не по зубам современным ПЗРК. А здесь видно, что Су-25 летает на предельно низких высотах. Да, это его боевая особенность как штурмовика — атаковать противника с небольшой высоты. Но может это был пилот сирийских ВВС?

На горящих обломках четко читались опознавательные знаки российских ВКСФото: скриншот видео

К сожалению, первые кадры упавшего самолета рассеяли все сомнения. На горящих крыльях четко читались опознавательные знаки российских ВКС. А вокруг тела погибшего российского летчика бородатое зверье устроило пляски с телефонами, снимая на мобильные героически погибшего русского офицера.

Головорезы на обломках Су-25Фото: скриншот видео

Его начали обстреливать еще в воздухе, пока он спускался на парашюте. Но не попали. Как пишут в соцсетях боевики, взять его хотели живым. Но летчик, приземлившись, решил принять бой, понимая, что его может ждать в плену. Позже террористы выложили в Сеть фото пистолета Стечкина российского пилота. Одна обойма была пуста, две другие — отстреляны наполовину. Возможно, во время боя у него заклинило патрон. И в спешке он вставил другой магазин, не успев отстрелять до конца и его. К сожалению, он приземлился на вражеской территории. И подмога просто не успела вовремя.

Боевики опубликовали фото пистолета Стечкина российского летчикаФото: скриншот видео

На авиабазе Хмеймим на такие случаи всегда дежурит поисково-спасательная группа, в которую входят и отряды спецназа. Благодаря действиям такой группы, к примеру, удалось спасти штурмана сбитого турками Су-24, когда погиб Олег Пешков. Однако тогда помимо российских спецназовцев поблизости были и сирийские коллеги. Здесь же на десятки километров вокруг — только разномастные группировки, часто враждующие между собой. Среди них — и Сирийская свободная армия, и террористы из Джейш-аль-Наср, которые, впрочем, числятся как умеренная оппозиция. И уже признанная всеми террористическая группировка Хайат Тахрир аш-Шам — ребрендинг известной Джебхат аль-Нусры, являющейся филиалом Аль-Каиды в Сирии. Именно она взяла на себя ответственность за атаку на российский Су-25. На ролике, выложенном в твиттере Нусры видно, как по нашему самолету вылетает ракета. Однако что это был за ПЗРК не видно. Недавно проскакивала информация, что США поставили переносные комплексы курдам, возможно теми же путями они попали и террористам. Однако, с таким же успехом это могут быть ПЗРК советского производства с захваченных складов сирийской армии. Или поставленные из того же Катара. Вариантов много.

Ответственность за атаку на российский самолет взяла террористическая группировка Фронт-аль-НусраФото: REUTERS

При этом провинция Идлиб, в которой произошла трагедия, является зоной ответственности Турции. И, возможно, к Анкаре еще могут возникнуть вопросы. Впрочем, из этой же провинции вылетали ударные беспилотники, атаковавшие в январе российскую авиабазу под Латакией. И Владимир Путин, находясь в редакции «Комсомолки», четко дал понять, что Турция к этому отношения не имеет: «Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Что касается этих инцидентов, то ничего в этом хорошего нет. Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей. Путин также добавил, что эти действия направлены на подрыв отношений России с Турцией и Ираном.

Российское оборонное ведомство сейчас ведет переговоры с партнерами о возвращении тела погибшего российского летчика на Родину.

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