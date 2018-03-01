Путин о новом оружии: нас никто не слушал - послушайте сейчас

СЕГОДНЯ 14:14 2018-03-01T14:16:08+03:00

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В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, рассказал о новых образцах вооружений страны. В частности, о создании гиперзвукового авиационного ракетного комплекса и стратегического комплекса с планирующим крылатым блоком. При этом глава государства подчеркнул, что в настоящее время РФ обладает оружием, аналогов которому нет ни у кого в мире.

«Несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались, Россия оставалась и остается ядерной державой. Но нас никто не слушал - послушайте сейчас», - добавил российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, послание-2018 стало 24-м подобным обращением президента в истории нашей страны и 14-м по счету лично для Владимира Путина. Кстати, в этот раз глава государства выступал не в традиционном Георгиевском зале Кремля, а в Манеже.