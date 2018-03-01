Главком ВМФ рассказал о возможностях подводного беспилотника

1 Март 20:21 2018-03-01T20:21:56+03:00

По слова адмирала Владимира Королева, перехватить такой аппарат будет практически невозможно

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Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Владимир Королев рассказал о возможностях подводного беспилотника, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

По словам адмирала, российские беспилотные ядерные подводные лодки будут способны развивать большую скорость на глубине более тысячи метров. К тому же эти аппараты будут иметь практически неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью. «Все это позволит им скрытно выходить к объектам поражения», - заметил Королев.

Также главком ВМФ назвал невозможным перехват новых беспилотных подлодок. «Проведенное нами моделирование показало, что перехватить такой аппарат будет очень сложно, практически невозможно», - цитирует адмирала «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления глава нашего государства рассказал о гиперзвуковом оружии и ядерных подлодках-беспилотниках.