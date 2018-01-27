В центре Баку произошел взрыв, погибли два человека
Утром в субботу, 27 января, в центре Баку в Азербайджане прогремел взрыв газа. Инцидент произошел в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой, около станции метро "28 мая".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на очевидцев, после взрыва начался пожар в магазине канцелярских товаров, расположенном на первом этаже здания. В результате происшествия погибли два человека, находящиеся поблизости торговые объекты получили ущерб.
На месте случившегося работают представители полиции и МЧС. Перекрыты несколько кварталов в округе, в том числе проспект Азадлыг. О пострадавших и причинах происшествия пока не сообщается.
Напомним, 20 января в жилом здании в центре азербайджанской столицы произошел пожар. По данным МЧС республики, пожар произошел в одном из жилых зданий близ площади "Азнефть".