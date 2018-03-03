Власти Буркина-Фасо уточнили число убитых при атаках на генштаб и посольство Франции

СЕГОДНЯ 00:49 2018-03-03T00:57:15+03:00

Нападение на генштаб и посольство Франции в центре столицы Буркина-Фасо назвали терактом Фото: REUTERS

Погибли семь военных и сотрудников службы безопасности страны, ликвидированы восемь боевиков

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Власти Буркина-Фасо обнародовали первые официальные данные по жертвам атак на офис генерального штаба армии страны и посольство Франции в центре столицы – городе Уагадугу.

«Предварительный итог таков: нейтрализованы восемь боевиков (четыре — у посольства Франции и четыре — у генштаба), погибли семь военных и сотрудников службы безопасности (два — у посольства Франции и четыре — у генштаба)», - приводит слова представителя правительства и министра информации Буркина-Фасо Реми Данджину газета Jeune Afrique.

Таким образом, он опроверг сообщения СМИ о почти 30 убитых. Ранее агентство France Presse со ссылкой на французские источники писало, что жертвами нападения на генштаб стали 28 человек.

Как сообщал сайт kp.ru, 2 марта вооруженные люди в масках открыли огонь по охранникам генштаба армии и французского посольства в центре Уагадугу, раздались взрывы. В МИД Франции сообщили, что, по предварительным данным, жертв среди французов нет, и назвали нападение терактом, а прокуратура страны начала собственное расследование произошедшего.