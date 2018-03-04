2018-03-04T11:58:23+03:00
Звезды

На Евровидении 2018 Эстонию представит оперная певица из России

Элина Нечаева споет песню на итальянском языке [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Нечаева победила 3 марта в финальном отборочном конкурсе, прошедшем в Таллине, с песней на итальянском языке «La forza»Нечаева победила 3 марта в финальном отборочном конкурсе, прошедшем в Таллине, с песней на итальянском языке «La forza»Фото: Instagram.com
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На предстоящем в мае популярном во всем мире конкурсе песни Евровидение-2018, что будет проходить в столице Португалии Лиссабоне, Эстонию будет представлять российская оперная дива Элина Нечаева.

Нечаева победила 3 марта в финальном отборочном конкурсе, прошедшем в Таллине, с песней на итальянском языке «La forza» эстонского композитора Михкеля Маттисена. Конкурс транслировало телевидение Эстонии в прямом эфире. Соперниками Нечаевой были десять исполнителей. Но, по итогам зрительского голосования, россиянке удалось их обойти и занять первую строчку в рейтинге.

На Евровидении 2018 Эстонию представит оперная певица из России .Элина Нечаева выиграла национальный отбор к Евровидению Eesti Laul 2018

Что до самой песни, то автором композиции La forza ("Сила"), которая представляет из себя симбиоз оперной и электронной музыки, является эстонский композитор Михкель Маттисен. Слова к песне Нечаева написала сама вместе с поэтессой Ксенией Кучуковой.

Музыкальный конкурс песни "Евровидение 2018" пройдет в Португалии. Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая. Финал же пройдет 12 мая. Российскую Федерацию будет представлять певица Юлия Самойлова.

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