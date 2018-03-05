2018-03-05T12:27:34+03:00
Общество

В прокуратуре пояснили проверку фильма «Смерть Сталина»

По словам замгенпрокурора Буксмана, экстремизм в кинокартине не искали
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: постер фильма "Смерть Сталина"Фото: постер фильма "Смерть Сталина"
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Прокуратура проверяла фильм «Смерть Сталина» не из-за подозрений в ней экстремизма, а из-за показа кинокартины в некоторых кинотеатрах без прокатного удостоверения. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.

«Я его не смотрел… Этот фильм нельзя показывать, поскольку у него отозвано удостоверение… Про признаки экстремизма вообще речи не было. На региональном уровне прокуратурой Москвы приняты соответствующие меры», - цитирует «РИА Новости» Буксмана.

Как сообщал сайт kp.ru, сатирическую комедию «Смерть Сталина» снял британский режиссер Армандо Ианнуччи. В ней рассказывается о борьбе за власть послем смерти Сталина в 1953 году. Фильм должен был выйти в прокат 25 января, но за три дня до этого Минкультуры отозвало прокатное удостоверение. В ведомстве фильм посчитали пасквилем на историю России.

Кинотеатр «Пионер» устроил показ «Смерти Сталина», за что суд оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей. Общественные деятели обратились в прокуратуру с просьбой проверить фильм на соотвествие действующему законодательству. Генпрокуратура повод для дополнительных мер не нашла.

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