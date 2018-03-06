2018-03-06T12:29:49+03:00
В мире

Песков: Победа правоцентристов на выборах в Италии — внутреннее дело страны

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва заинтересована в сохранении партнерских отношений с Римом
Денис СУХОВ
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Песков: Победа правоцентристов на выборах в Италии — внутреннее дело страныПесков: Победа правоцентристов на выборах в Италии — внутреннее дело страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Победа правоцентристской коалиции на парламентских выборах в Италии является внутренним делом этой страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что это абсолютно внутреннее дело Италии, это суверенное право итальянских граждан голосовать за те политические силы, в которых они видят будущее своей страны», - сказал Песков, комментируя избирательную кампанию в Италии.

Он также добавил, что Москва заинтересована в сохранении доброго партнерства с Римом, также как рассчитывает на развитие отношений с остальной Европой на основе принципов взаимной выгоды и уважения.

Как сообщал ранее сайт «КП», по итогам парламентских выборов в Италии с результатом 37% голосов побеждает правоцентристская коалиция в составе «Лиги» Маттео Сальвини, «Братьев Италии» Джорджи Мелони и партии «Вперед, Италия» экс-премьера Сильвео Берлускони.

Второе место заняло антисистемное общественное движение «5 Звезд» (32%), третье — Демократическая партия во главе с действующим премьером Италии Маттео Ренци (22%). Последний уже заявил, что покинет пост не только главы правительства, но и руководителя партии. При этом ни одна из политических сил не набрала 40% голосов, необходимых для самостоятельного формирования правительства.

Согласно предварительной договоренности, правоцентристы выдвинут на премьерство председателя «Лиги», набравшей больше всех голосов в коалиции.

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