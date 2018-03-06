2018-03-06T19:29:09+03:00
Происшествия

По факту крушения Ан-26 в Сирии возбуждено уголовное дело

По предварительной версии, причиной катастрофы стали технические неполадки
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Военно-транспортный самолет Ан-26. ФОТО Виталий Невар/ТАССВоенно-транспортный самолет Ан-26. ФОТО Виталий Невар/ТАСС
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По факту крушения российского военного грузового борта Ан-26 ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним")", - сказала Петренко, добавив, что будет создана специальная следственная группа, которая в связке с военной прокуратурой РФ будет выяснять все детали ЧП и причины падения транспортника.

6 марта, при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим в сирийском Тартусе, потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. Находившиеся на борту 26 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Предварительная причина падения – техническая неисправность. О произошедшем уже доложили президенту России Владимиру Путину, который дал поручение соответствующим ведомствам в кратчайшие сроки выяснить все подробности трагедии, произошедшей в сирийском небе.

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