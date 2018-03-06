Крушение российского Ан-26 в Сирии: погибли 32 человека

СЕГОДНЯ 16:43 2018-03-06T19:22:41+03:00

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Во вторник, 6 марта, в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. В результате погибли 32 человека - 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Как сообщили в министерстве обороны России, инцидент произошел при заходе на посадку на российской авиабазе Хмеймим. Лайнер не долетел 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

В Сирии разбился российский транспортный самолет. Погибли 32 человека 00:00 00:00

"6 марта около 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении Минобороны.

По предварительным данным ведомства, причиной крушения могли стать технические проблемы на борту лайнера. Подчеркивается, что самолет не был сбит с земли.

"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - отметили в Минобороны.

По неподтвержденным данным самолет летел с аэродрома Квейрис, что под Алеппо. Возможно по пути на базу он делал промежуточную посадку на авиабазе Тифор, в провинции Хомс. Об этом говорят сразу несколько источников «Комсомолки».

Между тем, этот борт в Сирии использовался для перевозок между аэродромами Латакии, Алеппо, Дамаска и Тифора. На таком самолете передвигается в том числе и командующий российской группировкой в Сирии. Ан-26 использовался и для перевозки журналистов, в том числе - иностранных. К примеру, во время официальных пресс-туров в Алеппо после освобождения восточной части города от террористов.

Аэродром Хмеймим изначально использовался в качестве гражданского аэропорта. С началом российской операции, функции воздушной гавани совмещены с военными нуждами. Диспетчерская служба практически полностью - российская. Она и управляет полетами Хмеймима.

- Мне приходилось летать с него на вертолетах, наблюдать за бесконечными работой российских боевых самолетов. Как рассказывали мне наши военные летчики, никаких особых сложностей в заходе на посадку или взлете с аэродрома они не испытывали. Да и пилотировавшие Ан-26 летчики наверняка много раз приземлялись на этом аэродроме, - рассказал военкор "КП" Александр Коц.

Тела погибших сразу после катастрофы были доставлены в морг госпиталя, расположенного на авиабазе Хмеймим для опознания.