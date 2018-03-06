Стала известна предварительная причина крушения Ан-26 в Сирии

СЕГОДНЯ 18:11 2018-03-06T18:12:51+03:00

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Минобороны сообщило, что российский транспортник Ан-26 упал, скорее всего, из-за технической неисправности. О ведении огня по воздушному судну с места происшествия не докладывали.

«Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Министерство обороны России рассмотрит все возможные версии случившегося», - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, 6 марта около 15:00 мск в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим (Сирия) рухнул российский транспортный самолет Ан-26. На борту было 32 человека: 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли. Их личности пока не установлены.

Специально созданная по случаю комиссия начала расследование для выяснения обстоятельств и причин катастрофы.

Ан-26 разработан конструкторским бюро Антонов и предназначен для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности. Вмещает до 38 человек личного состава, или 30 десантников, или 24 раненых на носилках.