2018-03-06T21:41:18+03:00
Происшествия

Минобороны окажет помощь семьям погибших при крушении Ан-26 в Сирии

Ранее в ведомстве уточнили число жертв авиакатастрофы - 33 пассажира и шесть членов экипажа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет совсем немного не долетел до авиабазы ХмеймимСамолет совсем немного не долетел до авиабазы ХмеймимФото: REUTERS
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Министерство обороны РФ пообещало оказать всю необходимую помощь семьям россиян, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в сирийском Хмеймиме.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, по данным ведомства, жертвами авиакатастрофы стали 39 человек - шесть членов экипажа и 33 пассажира.

"Минобороны окажет помощь родным и близким погибших в результате крушения транспортного самолёта Ан-26 в Сирии", - говорится в заявлении министерства.

Между тем, напомним, что страшная трагедия произошла во вторник, 6 марта. Российский самолет неожиданно рухнул, совсем немного не долетев до авиабазы Хмеймим. В результате происшествия все находящиеся на борту люди погибли.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту случившегося. Считается, что причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

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