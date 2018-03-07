Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-26 в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии.
"Президент Турции выразил соболезнования в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии", — сообщила пресс-служба Кремля.
В администрации Эрдогана отметили также, что два президента обсудили ситуацию в Сирии, особенно гуманитарную обстановку в Восточной Гуте.
"Они подчеркнули важность усилий для обеспечения перемирия согласно резолюции СБ ООН и как можно более быстрого создания условий для доставки в регион гуманитарной помощи", — сказал источник администрации турецкого лидера, передает РИА Новости.
Как сообщал сайт kp.ru, днем во вторник, 6 марта, российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы на сирийском аэродроме Хмеймим. По последним данным Минобороны РФ, на борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа.