В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26

6 Март 19:49 2018-03-07T01:26:57+03:00

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ЧТО ПРОИЗОШЛО

Российский военно-транспортный самолет потерпел крушение, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Как сообщили в Минобороны, катастрофа произошла при заходе на посадку у аэродрома Хмеймим. В соцсетях со ссылкой на местных жителей сообщалось, что в этот день в Латакии был сильный ветер. Очевидцы падения, якобы, видели, что снижавшийся Ан-26 вел себя неестественно, его словно заносило боком. Впрочем, как говорят эксперты, резкий порыв ветра вряд ли мог стать причиной такой трагедии.

В оборонном ведомстве подчеркивают, что самолет не был сбит с земли. Возможно, причина трагедии в технической неисправности на борту. Однако до расшифровки «черных ящиков» о причинах можно только гадать. Среди версий - отказ одного из двигателей. Тогда и сильный боковой ветер мог опрокинуть самолет. Также одной из возможных причин мог быть плохо закрепленный груз, который после поворотов на посадку сорвался и дал крен самолету. Однако против этой версии говорит то, что на борту было много пассажиров.

КТО БЫЛ В САМОЛЕТЕ

На борту в этот момент были 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли. Тела погибших сразу после катастрофы были доставлены в морг госпиталя, расположенного на авиабазе Хмеймим для опознания. Все погибшие в авиакатастрофе - военнослужащие Вооруженных Сил РФ.

Российские журналисты у борта Ан-26 на авиабазе Хмеймим в Сирии.Фото: Вадим САВИЦКИЙ

ОТКУДА ЛЕТЕЛ АН-26

По неподтвержденным данным самолет летел с аэродрома Квейрис, что под Алеппо. Возможно по пути на базу он делал промежуточную посадку на авиабазе Тифор, в провинции Хомс. Об этом говорят сразу несколько источников «Комсомолки». Эта база находится на полдороги от Хомса до Пальмиры. Именно с нее разворачивались наступательные действия сначала на древний город, а затем и на Дейр-эз-Зор. Этот аэродром использовался как сирийскими бомбардировщиками, так и российскими вертолетчиками. Сюда же, как лагерь подскока, по воздуху забрасывались провизия и боеприпасы. К слову, один из нефтегазовых объектов, на котором работают российские специалисты, находится как раз недалеко от авиабазы Тифор.

Последний маршрут разбившегося транспортного самолета Минобороны РФ.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ЧТО ЭТО ЗА БОРТ

Этот самолет в Сирии использовался для перевозок между аэродромами Латакии, Алеппо, Дамаска и Тифора. На таком самолете передвигается и командующий российской группировкой в Сирии. Ан-26 использовался и для перевозки журналистов, в том числе - иностранных. К примеру, во время официальных пресс-туров в Алеппо после освобождения восточной части города от террористов.

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ХМЕЙМИМ

Аэродром Хмеймим изначально использовался в качестве гражданского аэропорта. С началом российской операции, функции воздушной гавани совмещены с военными нуждами. Диспетчерская служба практически полностью - российская. Она и управляет полетами Хмеймима.

Мне приходилось летать с Хмеймим на вертолетах, наблюдать на этом аэродроме за бесконечными работой российских боевых самолетов. Как рассказывали мне наши военные летчики, никаких особых сложностей в заходе на посадку или взлете с аэродрома они не испытывали. Да и пилотировавшие Ан-26 летчики наверняка много раз приземлялись на этом аэродроме.

Версия террористической атаки действительно сомнительна. С воздуха авиабазу прикрывают средства ПВО, которые в январе этого года отбили «нашествие дронов». Сам аэродром находится в глубоком тылу правительственных сил - ближайшие позиции боевиков находятся километрах в 80 от него. А для того, чтобы подобраться к нему на расстояние выстрела из ПЗРК, пришлось бы преодолеть множество блокпостов с досмотром транспорта. Поэтому атака с земли маловерятна.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Это был воздушный работяга

Ан-26 выпускался на Киевском авиазаводе с 1968 по 1985 год как тактический военно-транспортный самолет. Всего было сделано 1410 таких воздушных судов. Из них в России продолжают летать порядка 150 штук. В армии его использовали для транспортировки техники, военных, десантирования и перевозки раненых. За «ушастую» форму двигателей его шутя называют чебурашкой.

Самолет широко использовался в боевых действиях в Афганистане.

Ан-26 считается достаточно надежным. Отдельная статистика по его аварийности велась с 1975 года. И за это время катастрофу потерпели 142 Ан-26. Но надо учитывать, что многие из них были изношены и летали в странах Африки и Азии, куда их продали довольно много.

ТТХ

Размах крыла - 29,2 м.

Длина самолета - 23,8 м.

Высота - 8,6 м.

Двигатели - 2 турбовинтовых.

Экипаж - 6 человек.

Пассажиры - 38 - 40 человек, или 30 десантников, или 24 раненых с медперсоналом.

Максимальная скорость - 540 км/час.

Высота полета - до 7500 м.

Дальность - до 1240 км.

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