Трамп пообещал пошлины против ЕС в случае сохранения барьеров для бизнеса США

СЕГОДНЯ 03:36 2018-03-07T03:36:36+03:00

По словам американского президента, одной из его основных задач является защита рабочих и компаний страны

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет таможенные пошлины в отношении товаров из Евросоюза, прежде всего, европейских автомобилей, в случае сохранения барьеров для американского бизнеса.

"ЕС нехорошо относился к нам. Сложилась очень несправедливая ситуация в торговле. Они могут делать, что хотят. Но если они это сделают, то тогда мы введем большой налог, 25%, на их машины", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Одной из основных своих задач он назвал защиту американских трудящихся и американских предприятий.

"Если Европейский союз снимет некоторые из своих ужасных барьеров, которые не дают поставлять наши продукты туда, то тогда мы можем начать говорить. В ином случае мы оставим все как есть", - добавил Трамп, передает ТАСС.

Напомним, 3 марта Трамп уже заявлял о возможном введении налога на европейские автомобили, а ранее обещал ввести тарифы на поставки стали и алюминия из других стран, сообщал сайт kp.ru.