Трамп пообещал пошлины против ЕС в случае сохранения барьеров для бизнеса США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет таможенные пошлины в отношении товаров из Евросоюза, прежде всего, европейских автомобилей, в случае сохранения барьеров для американского бизнеса.
"ЕС нехорошо относился к нам. Сложилась очень несправедливая ситуация в торговле. Они могут делать, что хотят. Но если они это сделают, то тогда мы введем большой налог, 25%, на их машины", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.
Одной из основных своих задач он назвал защиту американских трудящихся и американских предприятий.
"Если Европейский союз снимет некоторые из своих ужасных барьеров, которые не дают поставлять наши продукты туда, то тогда мы можем начать говорить. В ином случае мы оставим все как есть", - добавил Трамп, передает ТАСС.
Напомним, 3 марта Трамп уже заявлял о возможном введении налога на европейские автомобили, а ранее обещал ввести тарифы на поставки стали и алюминия из других стран, сообщал сайт kp.ru.