Трамп: США больше не будут проводить «глупую» торговую политику
Соединенные Штаты более не намерены проводить «глупую» торговую политику, которая была выгодна только для других стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Соединенные Штаты ежегодно имеют торговый дефицит в размере 800 миллиардов долларов из-за наших «очень глупых» торговых сделок и политики.», - написал он в сети микроблогов Twitter.
Твит Дональда Трампа
По его словам, рабочие места и деньги американцев были отданы другим странам, которые извлекали выгоду для себя из экономики США многие годы.
«Они смеялись над тем, какими болванами были наши лидеры. Больше этого не будет», - пообещал Трамп.
Как писал сайт kp.ru, глава государства также предупредил, что США могут ввести налог на европейские автомобили в ответ на увеличение Евросоюзом пошлин для американских компаний, работающих в Европе.
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. На это председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил, что ЕС ответит налогами против американских компаний.