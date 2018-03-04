Трамп: США больше не будут проводить «глупую» торговую политику

СЕГОДНЯ 00:31 2018-03-04T00:32:30+03:00

Глава государства отметил, что из-за невыгодных сделок у страны торговый дефицит на $800 млрд ежегодно

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Соединенные Штаты более не намерены проводить «глупую» торговую политику, которая была выгодна только для других стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты ежегодно имеют торговый дефицит в размере 800 миллиардов долларов из-за наших «очень глупых» торговых сделок и политики.», - написал он в сети микроблогов Twitter.

Твит Дональда Трампа

По его словам, рабочие места и деньги американцев были отданы другим странам, которые извлекали выгоду для себя из экономики США многие годы.

«Они смеялись над тем, какими болванами были наши лидеры. Больше этого не будет», - пообещал Трамп.

Как писал сайт kp.ru, глава государства также предупредил, что США могут ввести налог на европейские автомобили в ответ на увеличение Евросоюзом пошлин для американских компаний, работающих в Европе.

Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. На это председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил, что ЕС ответит налогами против американских компаний.