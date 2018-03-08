Россиян предупредили о вспышке норовирусной инфекции в Австралии

СЕГОДНЯ 11:31 2018-03-08T11:31:56+03:00

По данным Роспотребнадзора, в штате Квинсленд заболели уже более 400 человек

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В четверг, 8 марта, Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке норовирусной инфекции в Австралии. Как отметили в ведомстве, вспышка началась в середине февраля в престижной спортивной школе города Голд Коаст (штат Квинсленд) и к настоящему времени там насчитывается уже более 400 заболевших учеников и преподавателей.

«По сообщению руководства управления здравоохранения города Голд Коаст от 4 марта 2018 года, престижная спортивная школа города закрыта до 23 марта в связи со вспышкой острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Также там уточняется, что, по данным лабораторных анализов, вспышка, которую до сих пор так и не удалось локализовать, вызвана двумя различными типами норовируса. Причем местные власти заверяют, что все профилактические и санитарно-гигиенические стандарты выполняются, однако ситуацию осложняет тот факт, что вирус передается воздушно-капельным путем.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте Роспотребнадзор предупредил россиян о расползающемся по миру птичьем гриппе. Тогда отмечалось, что смертельно опасный вирус уже поразил 68 стран.