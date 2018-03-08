Глава МИД Германии Зигмар Габриэль не войдет в новое правительство страны

СЕГОДНЯ 13:41 2018-03-08T13:41:56+03:00

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Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что не войдет в состав нового правительства страны. Как заметил глава немецкого внешнеполитического ведомства, новое руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая ранее получила право самостоятельно выбрать кандидатуру на пост главы МИД, проинформировало его о том, что ему придется покинуть занимаемую должность.

«Андреа Налес (глава парламентской фракции) и Олаф Шольц (и. о. главы партии) уведомили меня сегодня о том, что я не войду в состав будущего федерального правительства», - написал Габриэль в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте - спустя полгода после выборов в Бундестаг - две лидирующих силы Германии - христианские демократы (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) - наконец-то договорились о формировании правящей коалиции. Ранее тому препятствовали амбиции СДПГ: партия не хотела оставаться младшим партнером канцлера Ангелы Меркель и нести ответственность за ее ошибки.