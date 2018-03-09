Лавров: Россия готова помогать в расследовании любого вопроса, в том числе со Скрипалем

СЕГОДНЯ 11:21 2018-03-09T11:21:08+03:00

Однако, как заметил министр, для этого необходимо обращение по линии правоохранительных органов

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в пятницу, 9 марта, на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Махаматом, заявил о готовности Москвы помогать в расследовании любого вопроса, в том числе дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Если есть заинтересованность в нашем содействии тому или иному расследованию, будь то отравление каких-то подданных Великобритании, будь то слухи о вмешательстве в предвыборную кампанию США, если действительно нужна помощь, то мы будем готовы рассмотреть эту возможность», - сказал Лавров.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что для получения любой помощи необходимо направить нашей стране официальное обращение. «Но для того, чтобы вести такие дела, нужно не сразу на экраны телевизоров бежать с обвинениями голословными, а обращаться профессионально по имеющимся каналам, в том числе по линии правоохранительных органов», - цитирует российского министра ТАСС.

Кстати, напомним об отравлении бывшего полковника ГРУ. Как сообщал сайт kp.ru, 5 марта Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра в английском Солсбери. Их обнаружили на скамейке в небольшом парке у магазина и тут же госпитализировали. Как выяснилось, обоих отравили неким нервно-паралитическим веществом. По данным Скотланд-Ярда, это была попытка умышленного убийства.