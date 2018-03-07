2018-03-07T21:09:57+03:00
Происшествия

Скотланд-Ярд: Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом

Британские следователи считают, что данный инцидент являлся попыткой умышленного убийства бывшего сотрудника ГРУ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Британские правоохранители уверены, что случившееся со Скрипалем является попыткой умышленного убийстваБританские правоохранители уверены, что случившееся со Скрипалем является попыткой умышленного убийстваФото: REUTERS
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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Такое заявление сделал глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

Он не стал уточнять, какой именно препарат мог быть причиной отравления, однако подчеркнул, что газ, вероятно, использовался кем-то сознательно с целью убийства.

Между тем, по данным газеты The Guardian, наиболее распространенными вариантами вещества нервно-паралитического воздействия являются зарин и VX. Об использовании подобных им препаратов свидетельствуют, в частности, результаты медицинских и химических исследований, а также симптомы, выявленные у пострадавших.

Напомним, что 5 марта Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь потеряли сознание возле торгового центра в британском городе Солсбери. Их сразу же доставили в больницу с признаками отравления неустановленным веществом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на данный момент пострадавшие все еще находятся в реанимации в критическом состоянии.

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