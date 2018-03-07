2018-03-07T15:34:54+03:00
В мире

Состояние экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери остается критическим

В настоящий момент оба пострадавших находятся в реанимации с симптомами отравления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сергей Скрипаль в августе 2006 годаСергей Скрипаль в августе 2006 годаФото: REUTERS
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На данный момент состояние бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии все еще оценивается как критическое. Такое заявление сделали в штаб-квартире полицейского учреждения в Англии.

"Оба остаются в критическом состоянии в реанимации", — говорится в сообщении, опубликованной на сайте Скотленд-Ярда.

Между тем, британские правоохранители все еще отказываются раскрывать личности двух пострадавших, хотя ранее министр иностранных дел королевства Борис Джонсон уже подтвердил, что в больницу с отравлением были доставлены именно 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь

В настоящее время продолжается расследование. Ведется выяснение всех обстоятельств случившегося и поиск свидетелей. В качестве меры предосторожности на месте инцидента все еще дежурит наряд полиции.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в понедельник, 5 марта, Скрипаль и его спутница были найдены в бессознательном состоянии около скамейки в одном из торговых центров города Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии с признаками отравления неустановленным веществом.

Напомним, что в 2006 году экс-полковник ГРУ был осужден за шпионаж в пользу Великобритании.

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