2018-03-10T15:40:46+03:00
В мире

Житель Берлина выиграл в лотерею 42 миллиона евро

Победитель пока не забрал свой выигрыш
Дарья ИВАШКИНА
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Житель Берлина выиграл в лотерею 42 миллиона евроЖитель Берлина выиграл в лотерею 42 миллиона евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 10 марта, стало известно, что некий житель Берлина выиграл 42 миллиона евро в европейскую лотерею Eurojackpot. Как стало известно, счастливчик угадал семь чисел - пять основных и два дополнительных, заработав таким образом максимальный для этой стадии розыгрыша выигрыш.

Между тем за деньгами берлинец еще не пришел. Кстати, организаторы не исключают, что победителем является не один человек, а целый лотерейный клуб. Дело в том, что европейцы в последнее время нередко предпочитают объединять свои усилия: каждый раз они покупают лотерейные билеты в складчину, а призовую сумму потом делят между собой поровну, передает ТАСС.

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