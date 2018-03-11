В Совфеде пообещали ответить на британский «список Магнитского»

СЕГОДНЯ 11:30 2018-03-11T11:30:16+03:00

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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о подготовке Великобританией аналога американского «списка Магнитского».

Как считает член комитета по международным делам Игорь Морозов, Лондон обязательно введет санкции против Москвы. По его мнению, введение ограничений со стороны Соединенного Королевства было лишь «вопросом времени».

Также Морозов заявил, что наша страна готова к ответным мерам. По словам сенатора, ответить на британский «список Магнитского» будет необходимо, чтобы «восстановиться баланс отношений».

«Ничто не остается без ответа. Ответные меры должны быть сразу. <…> Придется сделать все возможное, чтобы ввести ответные меры и по лицам, и по компаниям - с тем, чтобы восстановиться баланс отношений. Эта не самая лучшая мера, которая способствует развитию межгосударственных отношений. Но Запад продолжает оказывать давление на Россию», - сказал Игорь Морозов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел этой страны Эмбер Радд уже договорились о введении аналога американского «списка Магнитского».