2018-03-11T11:30:16+03:00
Политика

В Совфеде пообещали ответить на британский «список Магнитского»

Как заметил сенатор Игорь Морозов, Запад продолжает оказывать давление на Россию
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

В Совете Федерации (СФ) прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о подготовке Великобританией аналога американского «списка Магнитского».

Как считает член комитета по международным делам Игорь Морозов, Лондон обязательно введет санкции против Москвы. По его мнению, введение ограничений со стороны Соединенного Королевства было лишь «вопросом времени».

Также Морозов заявил, что наша страна готова к ответным мерам. По словам сенатора, ответить на британский «список Магнитского» будет необходимо, чтобы «восстановиться баланс отношений».

«Ничто не остается без ответа. Ответные меры должны быть сразу. <…> Придется сделать все возможное, чтобы ввести ответные меры и по лицам, и по компаниям - с тем, чтобы восстановиться баланс отношений. Эта не самая лучшая мера, которая способствует развитию межгосударственных отношений. Но Запад продолжает оказывать давление на Россию», - сказал Игорь Морозов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел этой страны Эмбер Радд уже договорились о введении аналога американского «списка Магнитского».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Китайские депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно
В РФС прокомментировали сообщения о планах Британии призвать бойкотировать ЧМ-2018
В Беларуси началось досрочное выездное голосование на выборах президента РФ
Ткачев: Россия в ближайшее время может начать поставки мяса, молока и рыбы в Турцию
Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»
Япония почтила жертв землетрясения 2011 года минутой молчания
Ярош задумался о захвате Кубани и Воронежа
Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Рогозин рассказал о модернизации МиГ-31 под «Кинжал»
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Гане
Результат боя Липинец - Гарсия: россиянин проиграл по очкам, отдав титул чемпиона мира IBF
В Китае заявили, что не хотят торговой войны с США
В Киеве подожгли храм Московского патриархата
Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
В Сети снова обсуждают ролик с танцующими вокруг смартфона муравьями
СМИ сообщили о планах Великобритании ввести антироссийские санкции
Трамп планирует заключить «величайшую сделку для мира»
Погода в Москве на 11 марта 2018 года: в столице потеплеет до -1 градуса
В Пекине объявили оранжевый уровень опасности из-за смога
В Китае провели испытание высокоскоростного поезда «Фусин»
Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО
Трамп рассказал про слоган своей следующей избирательной кампании
МИД Сирии: В Восточной Гуте боевики готовят химатаку, чтобы обвинить Дамаск
Следы отравившего Скрипаля вещества нашли в пиццерии
ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на Жириновского за мат во время теледебатов
Трамп назвал условие для отмены таможенных пошлин на сталь и алюминий