2018-03-11T07:40:21+03:00
В мире

СМИ сообщили о планах Великобритании ввести антироссийские санкции

В Лондоне задумались о введении аналога американского «закона Магнитского»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments9
СМИ сообщили о планах Великобритании ввести антироссийские санкцииСМИ сообщили о планах Великобритании ввести антироссийские санкцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 11 марта, в зарубежных СМИ появилась информация о намерении Великобритании ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, которые, по мнению британских властей, «замешаны в коррупции и нарушении прав человека». По некоторым данным, Лондон объявит о новых антироссийских санкциях уже в ближайшие недели.

Как выяснили журналисты, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел страны Эмбер Радд уже договорились о введении аналога так называемого американского «закона Магнитского». Фигурантам этого списка, в частности, могут запретить въезд в Соединенное Королевство, а также заморозить их активы, пишет газета The Sunday Telegraph.

Кстати, по сведениям издания, британский акт Магнитского задумывался еще до инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее аналоги «закона Магнитского» были введены в Латвии и Канаде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Китайские депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно
В Совфеде пообещали ответить на британский «список Магнитского»
В РФС прокомментировали сообщения о планах Британии призвать бойкотировать ЧМ-2018
В Беларуси началось досрочное выездное голосование на выборах президента РФ
Ткачев: Россия в ближайшее время может начать поставки мяса, молока и рыбы в Турцию
Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»
Япония почтила жертв землетрясения 2011 года минутой молчания
Ярош задумался о захвате Кубани и Воронежа
Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Рогозин рассказал о модернизации МиГ-31 под «Кинжал»
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Гане
Результат боя Липинец - Гарсия: россиянин проиграл по очкам, отдав титул чемпиона мира IBF
В Китае заявили, что не хотят торговой войны с США
В Киеве подожгли храм Московского патриархата
Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
В Сети снова обсуждают ролик с танцующими вокруг смартфона муравьями
Трамп планирует заключить «величайшую сделку для мира»
Погода в Москве на 11 марта 2018 года: в столице потеплеет до -1 градуса
В Пекине объявили оранжевый уровень опасности из-за смога
В Китае провели испытание высокоскоростного поезда «Фусин»
Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО
Трамп рассказал про слоган своей следующей избирательной кампании
МИД Сирии: В Восточной Гуте боевики готовят химатаку, чтобы обвинить Дамаск
Следы отравившего Скрипаля вещества нашли в пиццерии
ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на Жириновского за мат во время теледебатов
Трамп назвал условие для отмены таможенных пошлин на сталь и алюминий