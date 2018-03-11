СМИ сообщили о планах Великобритании ввести антироссийские санкции

СЕГОДНЯ 07:40 2018-03-11T07:40:21+03:00

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В воскресенье, 11 марта, в зарубежных СМИ появилась информация о намерении Великобритании ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, которые, по мнению британских властей, «замешаны в коррупции и нарушении прав человека». По некоторым данным, Лондон объявит о новых антироссийских санкциях уже в ближайшие недели.

Как выяснили журналисты, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел страны Эмбер Радд уже договорились о введении аналога так называемого американского «закона Магнитского». Фигурантам этого списка, в частности, могут запретить въезд в Соединенное Королевство, а также заморозить их активы, пишет газета The Sunday Telegraph.

Кстати, по сведениям издания, британский акт Магнитского задумывался еще до инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее аналоги «закона Магнитского» были введены в Латвии и Канаде.